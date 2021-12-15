Красную зону карантина в Украине снова сократили – обновленный список

Еще две области перешли в желтую зону, при этом несколько регионов демонстрируют улучшение показателей

Желтых зон карантина в Украине стало больше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине расширилась желтая карантинная зона. В нее попали две области, которые с 15 декабря ослабили карантин.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (область).

Оранжевая

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Закарпатская,

Одесская (область).

Желтая

г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская (область).

Одесская область может вернуться в красную зону

Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время здесь следят за динамикой распространения COVID-19.

Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные койко-места, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.

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