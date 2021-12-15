Коронавирус в Украине. За сутки заразились еще более 8 тысяч человек

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 2 280 человек;
- летальных исходов – 356;
- выздоровело – 26 307 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1247;
- Винницкая область – 353;
- Волынская область – 402;
- Днепропетровская область – 267;
- Донецкая область – 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область – 315;
- Запорожская область – 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 273;
- Николаевская область – 328;
- Одесская область – 364;
- Полтавская область – 568;
- Ровенская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область – 346;
- Херсонская область – 155;
- Хмельницкая область – 360;
- Черкасская область – 394;
- Черновицкая область – 104;
- Черниговская область – 121.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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