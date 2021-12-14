Желтых стало больше. В Украине обновили карантинные зоны – список

В Украине расширилась желтая зона. В нее перешла Донецкая область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.
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Оранжевая зона
- Закарпатская,
- Одесская.
Желтая зона
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая области.
Еще две области перейдут в желтую зону
Государственная комиссия решила установить с 15 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей.
Новые правила карантина
- Посещать общественные заведения на желтом уровне эпидбезопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.
- Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
- Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.
Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
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