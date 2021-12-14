Желтых стало больше. В Украине обновили карантинные зоны – список

Оранжевая зона уменьшилась до двух областей, а в красной по прежнему находится 10 регионов

В Украине еще две области перейдут в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине расширилась желтая зона. В нее перешла Донецкая область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Красная зона

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

Оранжевая зона

Закарпатская,

Одесская.

Желтая зона

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая области.

Еще две области перейдут в желтую зону

Государственная комиссия решила установить с 15 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

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Новые правила карантина

Посещать общественные заведения на желтом уровне эпидбезопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

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