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СЬОГОДНІ Новини України

"Жовтих" побільшало. В Україні оновили карантинні зони – список

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 10:50
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"Помаранчева зона" зменшилася до двох областей, а в "червоній", як і раніше, знаходиться 10 регіонів
В Україні ще дві області перейдуть у "жовту зону"
В Україні ще дві області перейдуть у "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розширилася "жовта зона". До неї перейшла Донецька область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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    "Червона зона"

    1. Вінницька,
    2. Волинська,
    3. Житомирська,
    4. Запорізька,
    5. Київська,
    6. Миколаївська,
    7. Сумська,
    8. Хмельницька,
    9. Черкаська,
    10. Чернігівська.

    Проте, з 15 грудня із цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.

    "Помаранчева зона"

    • Закарпатська,
    • Запорізька.

    "Жовта зона"

    1. м. Київ,
    2. Дніпропетровська,
    3. Івано-Франківська,
    4. Кіровоградська,
    5. Луганська,
    6. Львівська,
    7. Полтавська,
    8. Рівненська,
    9. Тернопільська,
    10. Харківська,
    11. Вінниця.
    12. Чернівецька,
    13. Донецька область.

    Ще дві області перейдуть у "жовту зону"

    Державна комісія вирішила встановити із 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.

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    Нові правила карантину

    • Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епідбезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.
    • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
    • Для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

    Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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