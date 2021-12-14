"Жовтих" побільшало. В Україні оновили карантинні зони – список

В Україні розширилася "жовта зона". До неї перейшла Донецька область.
Про це свідчать дані МОЗ.
"Червона зона"
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Проте, з 15 грудня із цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.
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"Помаранчева зона"
- Закарпатська,
- Запорізька.
"Жовта зона"
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Вінниця.
- Чернівецька,
- Донецька область.
Ще дві області перейдуть у "жовту зону"
Державна комісія вирішила встановити із 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.
Нові правила карантину
- Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епідбезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.
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