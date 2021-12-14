Тисяча за вакцинацію та розширення "жовтої зони": все про COVID-ситуацію в Україні

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 570 448 людей, а одужали – 3 233 009 людей

За сутки коронавирус подтвердили еще у более 7 тысяч человек / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ще дві області перейдуть у "жовту зону". Крім цього, у країні починається COVID-вакцинація додатковою дозою.

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини про коронавірус в Україні.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 13 грудня, в Україні зафіксовано 7283 нових підтверджених випадків COVID-19 Серед них дітей – 566, медпрацівників – 134.

Минулої доби госпіталізували 1123 особи, а одужало 27 130 людей. Крім цього, зафіксували 387 смертей.

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За весь час пандемії в Україні померло – 91 602 особи.

Вакцинація населення

За добу 13 грудня в Україні 129 742 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 956 людей, повністю імунізовано – 86 786 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людина, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 544 437 осіб.

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Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

За останню добу працювали:

820 мобільних бригад з імунізації;

3 333 пункти щеплення;

462 центри вакцинації населення.

Додаткове щеплення

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні почнуть щеплювати людей додатковою дозою вакцини проти коронавірусу. За його словами, доступ до додаткової дози вакцини отримують не всі.

13 грудня Ляшко підписав наказ який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу.

"Хочу одразу підкреслити, що йдеться про додаткову дозу, а не бустерну" , – повідомив міністр.

Чим відрізняється додаткова доза від бустерної

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

Національна технічна група експертів з імунопрофілактики ще у листопаді рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

з ослабленим імунітетом;

з онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.

Тисяча за вакцинацію

У мобільному додатку "Дія" з 13 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. У програмі з'явилася послуга "підтримка".

Перед тим, як подати заявку в "Дії", потрібно отримати картку "еПідтримка" в одному з банків:

Monobank;

"Альфа Банк";

"А-Банк";

"ПриватБанк";

"Укргазбанк";

"Ощадбанк".

Очікується, що перелік банків, у яких можна буде оформити картку для отримання тисячі гривень за вакцинацію, розширюватиметься.

Як подати заявку до "Дії"

Для початку потрібно оновити програму "Дія" до останньої версії. Послуга "еПідтримка" доступна, починаючи з версії "Дія" 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android.

Інструкція подання заявки на тисячу за вакцинацію:

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат COVID (або оформити його). Зайти до розділу Послуги. Знайти послугу "еПідтримка". Вибрати для виплати картку "еПідтримка". Чекати на зарахування грошей від Мінекономіки з 19 грудня.

Хто може подати заявку

На першому етапі програми "еПідтримка" виплату зможе отримати кожен повнолітній українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 та оформив "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія".

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

абонемент у спортивний зал чи фітнес-центр;

квиток у кінотеатр чи театр;

похід у музей;

квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;

купівлю книг (тільки у книгарнях).

Крім того, з 1 січня з'явиться можливість витратити гроші на ліки. Однак це зможуть зробити лише українці віком від 60 років.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська область).

"Помаранчева зона"

Закарпатська

Одеська область).

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька (область),

Вінниця.

Ще дві області перейдуть у "жовту зону"

Державна комісія вирішила встановити із 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.

Нові правила карантину

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епідбезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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