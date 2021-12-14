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Тысяча за вакцинацию и расширение желтой зоны: все о COVID-ситуации в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 09:57
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За все время пандемии в Украине заболело – 3 570 448 человек, а выздоровели – 3 233 009 человек
За сутки коронавирус подтвердили еще у более 7 тысяч человек
За сутки коронавирус подтвердили еще у более 7 тысяч человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине еще две области перейдут в желтую зону. Кроме этого, в стране начинается COVID-вакцинация дополнительной дозой.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости о коронавирусе в Украине.

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.

За прошлые сутки госпитализировали 1123 человека, а выздоровело 27 130 людей. Кроме этого, зафиксировали 387 летальных исходов.

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За все время пандемии в Украине умерло – 91 602 человека.

Вакцинация населения

За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек.

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В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.

За последние сутки работали:

  • 820 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3 333 пункта прививки;
  • 462 центра вакцинации населения.

Дополнительная прививка

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине начнут прививать людей дополнительной дозой вакцины против коронавируса. По его словам, доступ к дополнительной дозе вакцины получают не все.

13 декабря Ляшко подписал приказ который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса.

"Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной", – сообщил министр.

Чем отличается дополнительная доза от бустерной

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике еще в ноябре рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

  • с ослабленным иммунитетом;
  • с онкозаболеваниями;
  • пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
  • пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Оптимально привиться третьей дозой не позднее, чем через три месяца после вакцинации.

Тысяча за вакцинацию

В мобильном приложении "Дія" с 13 декабря появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривень за вакцинацию от коронавируса. В приложении появилась услуга "еПоддержка".

Перед тем, как подать заявку в "Дії" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков:

  • Monobank;
  • "Альфа-банк";
  • "А-Банк";
  • "ПриватБанк";
  • "Укргазбанк";
  • "Ощадбанк".

Ожидается, что перечень банков, в которых можно будет оформить карту для получения тысячи гривень за вакцинацию, будет расширяться.

Как подать заявку в "Дії"

Для начала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дія" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.

Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:

  1. Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
  2. Зайти в раздел Услуги.
  3. Найти услугу "еПоддержка".
  4. Выбрать для выплаты карту "еПоддержка".
  5. Ожидать зачисления денег от Минэкономики с 19 декабря.

Кто может подать заявку

На первом этапе программы "еПоддержка" выплату сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который прошел полный курс вакцинации от COVID-19 и оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

Куда можно потратить полученные деньги

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;
  • покупку книг (только в книжных магазинах).

Кроме того, с 1 января появится возможность потратить деньги на лекарства. Однако это смогут сделать только украинцы в возрасте от 60 лет.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская (область).

Оранжевая зона

  • Закарпатская
  • Одесская (область).

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая (область),
  • Донецкая.

Еще две области перейдут в желтую зону

Государственная комиссия решила установить с 15 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

Новые правила карантина

  • Посещать общественные заведения на желтом уровне эпидбезопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.
  • Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
  • Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

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