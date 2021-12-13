В Украине еще две области перешли в желтую зону. Список новых правил

Хмельницкая и Винницкая области перешли в желтую зону адаптивного карантина.
Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Подробности
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей.
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Новые правила карантина
- Посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат или справку 063/о.
- Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
- Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.
Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.
Кроме того, вчера в результате коронавируса:
- госпитализировано – 1456 человек;
- летальных исходов – 188;
- поправилось – 9966 человек.
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