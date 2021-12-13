В Україні ще дві області перейшли у "жовту зону". Список нових правил

Хмельницька та Вінницька області перейшли у "жовту зону" адаптивного карантину.
Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Нємчинов.
Деталі
За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.
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Нові правила карантину
- Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат або довідку 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж за попередню добу.
Крім того, вчора в результаті коронавірусу:
- госпіталізовано – 1456 людей;
- летальних наслідків – 188;
- вилікувалися – 9966 людей.
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