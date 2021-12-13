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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні ще дві області перейшли у "жовту зону". Список нових правил

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 17:45
В закладинки
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У цій зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має певних COVID-документів
У цих областях продовжують діяти обмеження / Колаж "Сьогодні"
У цих областях продовжують діяти обмеження / Колаж "Сьогодні"

Хмельницька та Вінницька області перейшли у "жовту зону" адаптивного карантину.

Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Нємчинов.

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Деталі

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.

Нові правила карантину

  • Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат або довідку 063/о.
  • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
  • Для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж за попередню добу.

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Крім того, вчора в результаті коронавірусу:

  • госпіталізовано – 1456 людей;
  • летальних наслідків – 188;
  • вилікувалися – 9966 людей.

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