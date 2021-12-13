В Україні ще дві області перейшли у "жовту зону". Список нових правил

У цій зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має певних COVID-документів

У цих областях продовжують діяти обмеження / Колаж "Сьогодні"

Хмельницька та Вінницька області перейшли у "жовту зону" адаптивного карантину.

Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Нємчинов.

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Деталі

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.

Нові правила карантину

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж за попередню добу.

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Крім того, вчора в результаті коронавірусу:

госпіталізовано – 1456 людей;

летальних наслідків – 188;

вилікувалися – 9966 людей.

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