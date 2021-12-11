Чому в Україні посилили карантин? Кузін назвав причини

З 6 грудня в країні почали діяти нові карантинні правила, але більшість обмежень стосуються невакцинованих українців

У МОЗ пояснили, чому посилили правила карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні поки що не поспішають послаблювати карантин, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу.

Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "ТСН".

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Він заявив, що зараз країна орієнтується на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

"Під час скасування чи спрощення карантинних вимог там (в країнах Європи – Ред.) стикнулися з черговою хвилею коронавірусу. Наше завдання зараз – це стримання ситуації. Посилення каратину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідних заходом для того, щоб недопустити чергового COVID-спалаху", – сказав Кузін.

Що із захворюваністю?

За 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

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Минулої доби госпіталізували 2307 людей, а смертельних випадків – 446. Одужали від коронавірусу 25 861 людина.

За весь час пандемії:

захворіло – 3 553 817 людей;

одужало – 3 184 287 людей;

летальних випадків – 2 90 789.

Що із темпами вакцинації?

За добу 168 359 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовано – 112 561 людина.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 364 798 людей.

Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

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