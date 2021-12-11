Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 10 тисяч нових випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 553 817 осіб

В Україні тривають карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2307 осіб;

летальних наслідків – 446;

одужала – 25 861 особа.

За весь час пандемії в Україні

захворіли – 3 553 817 осіб;

одужали – 3 184 287 осіб;

летальних наслідків – 2 90 789.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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