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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 10 тисяч нових випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 08:14
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За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 553 817 осіб
В Україні тривають карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні тривають карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2307 осіб;
  • летальних наслідків – 446;
  • одужала – 25 861 особа.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 553 817 осіб;
  • одужали – 3 184 287 осіб;
  • летальних наслідків – 2 90 789.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1203;
Вінницька область – 378;
Волинська область – 573;
Дніпропетровська область – 566;
Донецька область – 571;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 513;
Івано-Франківська область – 252;
Київська область – 567;
Кіровоградська область – 162;
Луганська область – 115;
Львівська область – 581;
Миколаївська область – 323;
Одеська область – 697;
Полтавська область – 597;
Рівненська область – 323;
Сумська область – 309;
Тернопільська область – 172;
Харківська область – 328;
Херсонська область – 94;
Хмельницька область – 274;
Черкаська область – 597;
Чернівецька область – 115;
Чернігівська область – 280.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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