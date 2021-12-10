Украине грозит новая вспышка COVID-19: когда ждать – прогноз

Всего есть три причины повторного роста заболеваемости коронавируса в стране

В Украине уже сейчас происходят другие мутации вируса / Коллаж "Сегодня"

В Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все из-за того, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это оказывает влияние сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма "Омикрон".

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет РБК-Украина.

Реклама

Три причины новой вспышки COVID-19

"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости", – сказал Юрий Ганиченко.

По среднему сценарию ожидается, что заболеваемость начнет расти с января. На это есть три причины.

Первая причина

"Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", – отметил Юрий Ганиченко.

Реклама

Эксперт считает, что такая ситуация может быть и в Украине в начале следующего года – это январь 2022.

Вторая причина

"Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", – подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Третья причина

"Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже о "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма", – отметил Юрий Ганиченко.

Реклама

Эксперт добавил, что сейчас уже происходят другие мутации вируса. Все эти факторы, которые были перечислены ранее, влияют на рост заболеваемости COVID-19 в Украине.

Ранее мы писали: