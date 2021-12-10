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Україні загрожує новий спалах COVID-19: коли чекати – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 11:33
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Усього є три причини повторного зростання захворюваності на коронавірус у країні
В Україні вже зараз відбуваються інші мутації вірусу / Колаж "Сьогодні"
В Україні вже зараз відбуваються інші мутації вірусу / Колаж "Сьогодні"

В Україні може бути новий спалах коронавірусувже у січні 2022 року. Все через те, що у Європі активне зростання захворюваності. Також на це впливає сезонні хвороби та виникнення нового COVID-штаму "Омікрон".

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, пише РБК-Україна.

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Три причини нового спалаху COVID-19

"Ми зараз говоримо про середній сценарій Київської школи економіки. Ми розглядаємо їх три: середній, оптимістичний, песимістичний. При оптимістичному – у січні ми не побачимо зростання захворюваності", – сказав Юрій Ганіченко.

По середньому сценарію очікується, що захворюваність почне рости із січня. На це є три причини.

Перша причина

"Це ситуація у Європі. Прямо зараз ми бачимо там масове активне зростання. Низка країн зараз стабілізується – це ті, які дуже активно до цього росли. Але є низка європейських країн, які зараз починають дуже активно зростати по другому колу", – наголосив Юрій Ганіченко.

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Експерт вважає, що така ситуація може бути і в Україні на початку наступного року – це січень 2022 року.

Друга причина

"Друге – це традиційна сезонність грипоподібних захворювань, яка на той час, як з'явився COVID, якраз із січня показувала тренд на зріст. Минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Ми пояснюємо це тим, що було введено січневий локдаун", – наголосив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Третя причина

"Це мутація вірусу. Зараз ми говоримо вже про "Омікрон". Поки що ми не говоримо, що це загроза для світу чи України. Ми говоримо, що це є потенційна загроза. Чому? Тому що зараз немає перевірених даних щодо кожної зі складових. Є три основні складові, що визначають небезпеку того чи іншого штаму", – наголосив Юрій Ганіченко.

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Експерт додав, що наразі вже відбуваються інші мутації вірусу. Всі ці фактори, які були перераховані раніше, впливають на зростання захворюваності на COVID-19 в Україні.

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