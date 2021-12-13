Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

Серед них 377 дітей та 37 медпрацівників

Кількість хворих за вихідні значно зменишилася / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:

госпіталізовано – 1456 людей;

летальних випадків – 188;

одужало – 9966 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 570;

Вінницька область – 120;

Волинська область – 310;

Дніпропетровська область – 283;

Донецька область – 107;

Житомирська область – 189;

Закарпатська область – 111;

Запорізька область – 130;

Івано-Франківська область – 146;

Київська область – 160;

Кіровоградська область – 125;

Луганська область – 4;

Львівська область – 186;

Миколаївська область – 236;

Одеська область – 394;

Полтавська область – 201;

Рівненська область – 57;

Сумська область – 76;

Тернопільська область – 107;

Харківська область – 140;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 86;

Черкаська область – 225;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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