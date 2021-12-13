Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 08:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед них 377 дітей та 37 медпрацівників
Кількість хворих за вихідні значно зменишилася
Кількість хворих за вихідні значно зменишилася / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:

  • госпіталізовано – 1456 людей;

  • летальних випадків – 188;
  • одужало – 9966 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 570;
  • Вінницька область – 120;
  • Волинська область – 310;
  • Дніпропетровська область – 283;
  • Донецька область – 107;
  • Житомирська область – 189;
  • Закарпатська область – 111;
  • Запорізька область – 130;
  • Івано-Франківська область – 146;
  • Київська область – 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 186;
  • Миколаївська область – 236;
  • Одеська область – 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область – 57;
  • Сумська область – 76;
  • Тернопільська область – 107;
  • Харківська область – 140;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 86;
  • Черкаська область – 225;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 28.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

61 210

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти