Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

Протягом минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше, ніж попередньої доби.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Крім того, вчора унаслідок коронавірусу:
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госпіталізовано – 1456 людей;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 9966 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 570;
- Вінницька область – 120;
- Волинська область – 310;
- Дніпропетровська область – 283;
- Донецька область – 107;
- Житомирська область – 189;
- Закарпатська область – 111;
- Запорізька область – 130;
- Івано-Франківська область – 146;
- Київська область – 160;
- Кіровоградська область – 125;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 186;
- Миколаївська область – 236;
- Одеська область – 394;
- Полтавська область – 201;
- Рівненська область – 57;
- Сумська область – 76;
- Тернопільська область – 107;
- Харківська область – 140;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 86;
- Черкаська область – 225;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 28.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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