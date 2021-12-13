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В Україні починається COVID-вакцинація додатковою дозою: хто отримає щеплення

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 10:41
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Вакцинацію спочатку дозволять певним категоріям людей
Глава МОЗ Віктор Ляшко вже сьогодні підпише відповідний наказ
Глава МОЗ Віктор Ляшко вже сьогодні підпише відповідний наказ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почнуть щепити людей додатковою дозою вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підпише відповідний наказ вже сьогодні.

Про це він заявив під час брифінгу 13 грудня.

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За його словами, доступ до додаткової дози вакцини отримують не всі.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Хочу відразу наголосити, що мова про додаткову дозу, а не бустерну", – повідомив міністр.

Що означає додаткова доза

Її вводитимуть з метою досягнення кращого захисту в імуноскомпрометованих людей. Тобто тим людям, ефективність вакцин по відношенню до яких нижча, ніж у інших.

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Чим відрізняється додаткова доза від бустерної

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – через шість місяців.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики ще в листопаді рекомендувала дозволити введення третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

  • з ослабленим імунітетом;
  • з онкозахворюваннями;
  • пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
  • пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.

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