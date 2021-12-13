В Україні починається COVID-вакцинація додатковою дозою: хто отримає щеплення

В Україні почнуть щепити людей додатковою дозою вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підпише відповідний наказ вже сьогодні.
Про це він заявив під час брифінгу 13 грудня.
За його словами, доступ до додаткової дози вакцини отримують не всі.
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"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Хочу відразу наголосити, що мова про додаткову дозу, а не бустерну", – повідомив міністр.
Що означає додаткова доза
Її вводитимуть з метою досягнення кращого захисту в імуноскомпрометованих людей. Тобто тим людям, ефективність вакцин по відношенню до яких нижча, ніж у інших.
Чим відрізняється додаткова доза від бустерної
Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – через шість місяців.
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики ще в листопаді рекомендувала дозволити введення третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:
- з ослабленим імунітетом;
- з онкозахворюваннями;
- пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
- пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.
Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.
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