В Украине начинается COVID-вакцинация дополнительной дозой: кто получит прививку

Вакцинацию сначала разрешат определенным категориям людей

Глава Минздрава Виктор Ляшко сегодня подпишет соответствующий приказ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут прививать людей дополнительной дозой вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подпишет соответствующий приказ уже сегодня.

Об этом он заявил во время брифинге 13 декабря.

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По его словам, доступ к дополнительной дозе вакцины получают не все.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной", – сообщил министр.

Что означает дополнительная доза

Ее будут вводить с целью достижения лучшей защиты у иммуноскомпрометированных людей. То есть тем людям, эффективность вакцин по отношению к которым ниже, чем у других.

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Чем отличается дополнительная доза от бустерной

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике еще в ноябре рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

с ослабленным иммунитетом;

с онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Оптимально привиться третьей дозой не позднее, чем через три месяца после вакцинации.

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