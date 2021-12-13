Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине начинается COVID-вакцинация дополнительной дозой: кто получит прививку

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 10:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вакцинацию сначала разрешат определенным категориям людей
Глава Минздрава Виктор Ляшко сегодня подпишет соответствующий приказ
Глава Минздрава Виктор Ляшко сегодня подпишет соответствующий приказ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут прививать людей дополнительной дозой вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подпишет соответствующий приказ уже сегодня.

Об этом он заявил во время брифинге 13 декабря.

Реклама

По его словам, доступ к дополнительной дозе вакцины получают не все.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет о дополнительной дозе, а не бустерной", – сообщил министр.

Что означает дополнительная доза

Ее будут вводить с целью достижения лучшей защиты у иммуноскомпрометированных людей. То есть тем людям, эффективность вакцин по отношению к которым ниже, чем у других.

Реклама

Чем отличается дополнительная доза от бустерной

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике еще в ноябре рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

  • с ослабленным иммунитетом;
  • с онкозаболеваниями;
  • пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
  • пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Оптимально привиться третьей дозой не позднее, чем через три месяца после вакцинации.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять