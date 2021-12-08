Теперь под угрозой? Ученые нашли защиту от "Омикрона", но в Украине она пока недоступна

Самые первые исследования показали, что вакцинация двумя дозами не защитит от нового опасного штамма

От "Омикрона" защитят бустерные дозы вакцинации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Штамм коронавирус "Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. В то же время бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализуют "Омикрон".

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья.

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Важность бустерных доз

Согласно одному из первых лабораторных исследований, усилить защиту организма от "Омикрона" позволят дополнительные бустерные дозы вакцин.

Ученые исследовали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. При этом шесть из них были инфицированы во время первой волны в Южной Африке.

В результате оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако полностью иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта. По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном"

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"Важно отметить, что большинство вакцинологов согласны с тем, что нынешние вакцины по-прежнему будут защищать от тяжелых болезней и смертей перед лицом инфекции "Омикрон". Поэтому крайне важно, чтобы все были вакцинированы", – утверждают ученые.

Когда в Украине начнут вакцинировать бустерной дозой

По словам главы Минздрава Виктора Ляшка, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.

В конце ноября, он отметил, что в данный момент первыми прививками охвачены 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.

"Поскольку количество людей, которые сегодня прошли вакцинацию и имеют иммунитет более шести месяцев, пока еще минимально. Как минимум мы должны достигнуть 50% провакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", – объяснил Ляшко.

Почему нельзя преждевременно вводить бустерную дозу

Ляшко напомнил предостережение Всемирной организации здравоохранения о преждевременности введения бустерных доз, так как бустерная доза – это дополнительная персональная защита конкретного человека.

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Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

с ослабленным иммунитетом,

онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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