Коронавірус в Україні. За добу хворобу виявили у ще понад 9 тисяч людей

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників.
Далі по темі
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2089 людей;
- летальних випадків – 355;
- одужало – 25 499 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1478;
- Вінницька область – 305;
- Волинська область – 419;
- Дніпропетровська область – 386;
- Донецька область – 473;
- Житомирська область – 325;
- Закарпатська область – 427;
- Запорізька область – 529;
- Івано-Франківська область – 318;
- Київська область – 397;
- Кіровоградська область – 156;
- Луганська область – 83;
- Львівська область – 485;
- Миколаївська область – 297;
- Одеська область – 400;
- Полтавська область – 642;
- Рівненська область – 270;
- Сумська область – 231;
- Тернопільська область – 268;
- Харківська область – 314;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 398;
- Черкаська область – 392;
- Чернівецька область – 122;
- Чернігівська область – 332.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- Як захиститись від COVID-19 на зимові свята. Сайт "Сьогодні" розповідав про головні симптоми.
- Чи зміниться строк дії COVID-сертифіката після третьої дози? У МОЗ відповіли.