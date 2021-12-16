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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу хворобу виявили у ще понад 9 тисяч людей

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 08:11
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Серед них 864 дитини та 115 медпрацівників, у яких вчора підтвердили COVID-19
Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати
Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2089 людей;
  • летальних випадків – 355;
  • одужало – 25 499 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1478;
  • Вінницька область – 305;
  • Волинська область – 419;
  • Дніпропетровська область – 386;
  • Донецька область – 473;
  • Житомирська область – 325;
  • Закарпатська область – 427;
  • Запорізька область – 529;
  • Івано-Франківська область – 318;
  • Київська область – 397;
  • Кіровоградська область – 156;
  • Луганська область – 83;
  • Львівська область – 485;
  • Миколаївська область – 297;
  • Одеська область – 400;
  • Полтавська область – 642;
  • Рівненська область – 270;
  • Сумська область – 231;
  • Тернопільська область – 268;
  • Харківська область – 314;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 398;
  • Черкаська область – 392;
  • Чернівецька область – 122;
  • Чернігівська область – 332.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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