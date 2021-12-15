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СЬОГОДНІ Новини України

Чи зміниться строк дії COVID-сертифікату після третьої дози? У МОЗ відповіли

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 16:18
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Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19, але не всім
Термін дії COVID-сертифікату становитиме рік від другої дози щеплення
Термін дії COVID-сертифікату становитиме рік від другої дози щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

У людей, які отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу, строк дії COVID-сертифіката не зміниться.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає Укрінформ.

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Вона сказала, що людям, які мають показання через важкі захворювання, рекомендується вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19, оскільки імунна система у таких людей могла не сформувати належного захисту.

"Хочу пояснити, що додатковий COVID-сертифікат у них генеруватися не буде. Чинним залишиться "зелений" сертифікат. Причому його термін також буде однаковим – тобто 365 днів, рахуючи від дня отримання другої дози. Разом з тим внесення данних до електронної системи охорони здоров'я про щеплення пацієнта залишається", – сказала Карчевич.

Третя доза COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання.

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Хто отримає додаткову дозу

Насамперед це будуть такі люди:

  • які мають ВІЛ;
  • мають онкологію;
  • після трансплантації органів;
  • ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулювальну терапію;
  • мають імунодефіцитні стани.

Як отримати додаткову дозу

Для цього необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Він дасть направлення довільної форми на щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

У найближчому пункті вакцинації людина зможе отримати додаткову дозу.

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