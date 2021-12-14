Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинація від COVID-19. Скільки людей не зробило друге щеплення

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 14:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З початку кампанії вакцинації щеплена 14 174 401 людина, з них отримали першу дозу 14 174 399 осіб
Люди, які не отримали дозу вакцини, мають в 5 разів вищий ризик госпіталізації
Люди, які не отримали дозу вакцини, мають в 5 разів вищий ризик госпіталізації / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу вакцини від коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я закликали прийти та вакцинуватися повторно.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє "РБК-Україна".

Реклама

"Зараз обов'язок кожної людини – це захистити себе і рідних, зробивши щеплення. Водночас близько 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти і надолужити пропущену дозу", – пояснив Кузін.

Мінімально можливі інтервали введення вакцин:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день,
  • Moderna – 28 днів,
  • CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів,
  • Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Як правильно комбінувати COVID-вакцини

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено у деяких випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.

Реклама

Втім, якщо та сама вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція, можна щепитися за такою схемою:

  • 1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna або Comirnaty через 28 днів;
  • 1-ша доза – Comirnaty або Moderna, 2-га – Moderna або Comirnaty через 28 днів.

Вакцинація населення

За добу 13 грудня в Україні 129 742 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 956 людей, повністю імунізовано 86 786 осіб.

З початку кампанії вакцинації щеплена 14 174 401 людина, з них отримали першу дозу 14 174 399 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 12 544 437 людей.

Реклама

Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

За останню добу працювали:

  • 820 мобільних бригад з імунізації;
  • 3333 пункти щеплення;
  • 462 центри вакцинації населення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти