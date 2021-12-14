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Третя доза COVID-вакцини: хто отримає та як записатися на щеплення

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 10:49
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Вакцинація від коронавірусу третьою дозою спочатку буде доступна лише певній категорії людей
Вакцинація додатковою дозою доступна після 28 днів після другої дози.
Вакцинація додатковою дозою доступна після 28 днів після другої дози. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази.

Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін під час брифінгу.

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Хто отримає додаткову дозу

Насамперед це будуть люди з:

  • ВІЛ;
  • онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • тих, хто проходить імунно-супросивну або імунно-моделюючу терапію;
  • пацієнти з низкою інших імунно-дефіцитних станів.

Коли можна вакцинуватися

Ці люди зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози. Це не залежатиме від того, якою вакциною вони робили щеплення раніше.

Таким чином імунна система людей вказаних категорів буде захищенішою від коронавірусної хвороби.

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Як отримати додаткову дозу

Для цього необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. В свою чергу лікар дасть направлення довільної форми на щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

І у найближчому пункті вакцинації людина зможе отримати додаткову дозу.

Скільки діятиме COVID-сертифікат

Важливо, що дія документа про вакцинацію не буде продовжуватися. Тобто сертифікат буде дійсним впродовж 365 днів з дати введення другої дози.

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