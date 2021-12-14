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Третья доза COVID-вакцины: кто получит и как записаться на прививку

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 10:49
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Вакцинация от коронавируса третьей дозой будет доступна только определенной категории людей
Вакцинация дополнительной дозой доступна через 28 дней после второй дозы.
Вакцинация дополнительной дозой доступна через 28 дней после второй дозы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин во время брифинга.

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Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут люди с:

  • ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунно-дефицитных состояний.

Когда можно вакцинироваться

Эти люди смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы. Это не будет зависеть от того, какой вакциной они прививались раньше.

Таким образом, иммунная система людей указанных категорий будет более защищена от коронавирусной болезни.

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Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. В свою очередь доктор даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

И в ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

Сколько будет действовать COVID-сертификат

Важно, что действие документа о вакцинации не будет продлеваться. То есть сертификат будет действителен в течение 365 дней с даты введения второй дозы.

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