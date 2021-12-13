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Не только от COVID-19: когда и кому нужно вакцинироваться от гриппа

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 18:00
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Прививки могут делать даже детям от 6 месяцев
Особенно важно вакцинироваться людям из групп медицинского и профессионального риска.
Особенно важно вакцинироваться людям из групп медицинского и профессионального риска. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме коронавируса, серьезную угрозу составляет и распространение гриппа на территории Украины. Однако уберечь себя от этого можно с помощью вакцинации.

Когда и кому нужно вакцинироваться от гриппа – в материале новостей "Сегодня".

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В какой промежуток времени прививаться от гриппа

Вакцинироваться от гриппа можно и нужно делать на протяжении всего эпидсезона: с октября по апрель. Такую позицию разделяют и в Украинской академии педиатрических специальностей.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 декабря в Украине против гриппа вакцинировано 63 493 человека.

Кто может вакцинироваться

Это разрешено делать как взрослым, так и детям от 6 месяцев, не имеющим противопоказаний к прививкам. Детям до 9 лет, ранее не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, требуются две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна.

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Иммунитет после прививки формируется в течение нескольких недель. Обычно уже через 2 недели после прививки можно получить защиту.

Кому обязательно нужно сделать прививку

Особенно важно вакцинироваться людям из групп медицинского и профессионального риска:

  • беременным;
  • детям до 5 лет;
  • людям старше 65 лет;
  • людям с избыточным весом;
  • людям, имеющим диабет, хронические сердечно-сосудистые заболевания и. заболевание легких;
  • медицинским работникам;
  • учителям и воспитателям;
  • военнослужащим;
  • продавцам;
  • водителям общественного транспорта;
  • всем, кто работает в многолюдных местах.

Пандемия COVID-19 существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, поэтому прививки от гриппа важны как никогда.

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