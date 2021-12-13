Не только от COVID-19: когда и кому нужно вакцинироваться от гриппа

Кроме коронавируса, серьезную угрозу составляет и распространение гриппа на территории Украины. Однако уберечь себя от этого можно с помощью вакцинации.
Когда и кому нужно вакцинироваться от гриппа – в материале новостей "Сегодня".
В какой промежуток времени прививаться от гриппа
Вакцинироваться от гриппа можно и нужно делать на протяжении всего эпидсезона: с октября по апрель. Такую позицию разделяют и в Украинской академии педиатрических специальностей.
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 декабря в Украине против гриппа вакцинировано 63 493 человека.
Кто может вакцинироваться
Это разрешено делать как взрослым, так и детям от 6 месяцев, не имеющим противопоказаний к прививкам. Детям до 9 лет, ранее не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, требуются две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна.
Иммунитет после прививки формируется в течение нескольких недель. Обычно уже через 2 недели после прививки можно получить защиту.
Кому обязательно нужно сделать прививку
Особенно важно вакцинироваться людям из групп медицинского и профессионального риска:
- беременным;
- детям до 5 лет;
- людям старше 65 лет;
- людям с избыточным весом;
- людям, имеющим диабет, хронические сердечно-сосудистые заболевания и. заболевание легких;
- медицинским работникам;
- учителям и воспитателям;
- военнослужащим;
- продавцам;
- водителям общественного транспорта;
- всем, кто работает в многолюдных местах.
Пандемия COVID-19 существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, поэтому прививки от гриппа важны как никогда.
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