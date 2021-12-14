Вакцинация от COVID-19. Сколько человек забыли о второй дозе

Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения призывали прийти и вакцинироваться повторно.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".
"Сейчас обязанность каждого человека – это защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", – объяснил Кузин.
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Минимально возможные интервалы для доз вакцин:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день,
- Moderna – 28 дней,
- CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней,
- Oxford/AstraZeneca – 28 дней.
Как правильно комбинировать COVID-вакцины
В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.
Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:
- 1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;
- 1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.
Вакцинация населения
За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек.
В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.
За последние сутки работали:
- 820 мобильных бригад по иммунизации;
- 3333 пункта прививки;
- 462 центра вакцинации населения.
Ранее мы писали:
- В Украине еще две области перейдут в желтую зону.
- Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19.