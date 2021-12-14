Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вакцинация от COVID-19. Сколько человек забыли о второй дозе

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 14:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С начала вакцинальной кампании привито 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек
Люди, не получившие дозу вакцины, имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации
Люди, не получившие дозу вакцины, имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения призывали прийти и вакцинироваться повторно.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает "РБК-Украина".

Реклама

"Сейчас обязанность каждого человека – это защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", – объяснил Кузин.

Минимально возможные интервалы для доз вакцин:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день,
  • Moderna – 28 дней,
  • CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней,
  • Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Как правильно комбинировать COVID-вакцины

В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

Реклама

Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

  • 1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;
  • 1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Вакцинация населения

За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек.

Реклама

В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.

За последние сутки работали:

  • 820 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3333 пункта прививки;
  • 462 центра вакцинации населения.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять