Як захиститись від COVID-19 на зимові свята. Розповідаємо про головні симптоми

В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів

Коронавірус не відступить на зимові свята. Фото: колаж "Сьогодні"

Незабаром ми зустрічатимемо Новий 2022 рік, тому попереду на нас чекають святкові розваги та сімейні зустрічі. Щоб захистити своїх близьких, з появою перших симптомів COVID-19 відразу потрібно звернутися до лікаря.

Докладніше про актуальні симптоми коронавірусу – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Поширені симптоми COVID-19

Підвищена температура

Сухий кашель

Підвищена втома

Біль у м'язах та суглобах

Біль у горлі

Діарея

Кон'юнктивіт

Головний біль

Втрата смаку чи нюху

Висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг

Симптоми, за яких може знадобитися госпіталізація

Утруднене дихання чи задишка

Біль у грудях

Порушення мови або рухових функцій

Новорічний карантин: як проводитимуть масові святкування

В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів.

Водночас, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування або сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.

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