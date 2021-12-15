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СЬОГОДНІ Новини України

Як захиститись від COVID-19 на зимові свята. Розповідаємо про головні симптоми

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 18:00
В закладинки
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В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів
Коронавірус не відступить на зимові свята. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступить на зимові свята. Фото: колаж "Сьогодні"

Незабаром ми зустрічатимемо Новий 2022 рік, тому попереду на нас чекають святкові розваги та сімейні зустрічі. Щоб захистити своїх близьких, з появою перших симптомів COVID-19 відразу потрібно звернутися до лікаря.

Докладніше про актуальні симптоми коронавірусу – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Поширені симптоми COVID-19

  • Підвищена температура
  • Сухий кашель
  • Підвищена втома
  • Біль у м'язах та суглобах
  • Біль у горлі
  • Діарея
  • Кон'юнктивіт
  • Головний біль
  • Втрата смаку чи нюху
  • Висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг

Симптоми, за яких може знадобитися госпіталізація

  • Утруднене дихання чи задишка
  • Біль у грудях
  • Порушення мови або рухових функцій

Новорічний карантин: як проводитимуть масові святкування

В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів.

Водночас, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування або сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.

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Проте існує різниця у використанні документів про щеплення для участі та проведення масових заходів на різних рівнях епіднебезпеки.

"Жовта зона"

На "жовтому" рівні дозволяється використовувати документ про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку форми 063-О.

"Червона зона"

На "червоному" рівні використовувати документ про одне щеплення для участі у масових заходах заборонено. Щоб провести захід, у такому разі необхідно, щоб всі 100% учасників та організаторів пройшли повний курс вакцинації або ж мали негативний тест чи сертифікат про одужання.

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Важливо додати, що до 6 грудня на "жовтому" рівні епіднебезпеки можна було проводити масові заходи за участі невакцинованих учасників чи організаторів, проте із дотриманням обмежень. Нові норми не передбачають такої можливості.

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