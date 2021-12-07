Новорічний карантин: як проводитимуть масові святкування

В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів. Водночас, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування або сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.
Докладніше про проведення заходів у карантинних зонах – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Як можна проводити заходи у "червоних" та "жовтих" зонах?
В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів. Йдеться про культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні, рекламні, наукові, освітні та інші професійні тематичні заходи.
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У той же час, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування або сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.
Проте існує різниця у використанні документів про щеплення для участі та проведення масових заходів на різних рівнях епіднебезпеки.
"Жовта" зона
На "жовтому" рівні дозволяється використовувати документ про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку форми 063-О.
"Червона" зона
На "червоному" рівні використовувати документ про одне щеплення для участі у масових заходах заборонено. Щоб провести захід у такому випадку необхідно, щоб всі 100% учасників та організаторів пройшли повний курс вакцинації або ж мали негативний тест чи сертифікат про одужання.
Важливо додати, що до 6 грудня на жовтому рівні епіднебезпеки можна було проводити масові заходи за участі невакцинованих учасників чи організаторів, проте із дотриманням обмежень. Нові норми не передбачають такої можливості.
Рекомендації щодо проведення заходів
- Під час проведення заходів має бути визначений відповідальний за дотриманням протиепідемічних заходів. Він має забезпечити, серед іншого, недопущення до заходу/на роботу працівників, які не надали документ про щеплення або негативний результат тестування на COVID-19;
- Відповідальна особа має організувати проведення температурного скринінгу працівникам під час входу до приміщення безконтактним методом. Тих, у кого температура більше 37,2 градусів або ознаки ГРВІ до роботи не допускаються;
- При вході та в місцях масового скупчення відвідувачів треба організовути місця для обробки рук антисептиками, які містять понад 60% спирту, нанести маркування про забезпечення дистанції не менше 1,5 метри;
- Рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю;
- До приміщень або на територію місць проведення заходу допускаються відвідувачі (учасники) з одягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно.
Організатор заходу має забезпечити:
- наявність достатнього запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками;
- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в службових санвузлах та санвузлах загального користування;
- вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів;
- дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі;
- безперебійну роботу систем вентиляції у випадку проведення заходів в приміщенні;
- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
- розміщення додаткових контейнерів/урн для засобів індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального користування (на вході, холах, коридорах, санвузлах тощо);
- проведення навчання з працівниками щодо дотримання правил гігієни рук;
Організатори заходів та працівники зобов'язані:
- бути одягненими у засоби індивідуального захисту;
- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 2 години;
- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;
- самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
Учасники масових заходів зобов'язані:
- чітко дотримуватись вказівок організаторів щодо дотримання протиепідемічних заходів;
- використовувати засоби індивідуального захисту, закриваючи ніс та рот;
- не відвідувати заходи у разі виникнення респіраторних симптомів, дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю;
- на вимогу організатора заходу, або уповноважених осіб, надати документ, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 або отримання щеплення від коронавірусної хвороби.