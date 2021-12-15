Как защититься от COVID-19 на зимние праздники. Рассказываем о главных симптомах

Совсем скоро мы будем встречать Новый 2022 год, поэтому впереди нас ждут праздничные развлечения и семейные встречи. Чтобы защитить своих близких, при появлении первых симптомов COVID-19 сразу нужно обратиться к врачу.
Подробнее об актуальных симптомах коронавируса – читайте далее в материале "Сегодня".
Распространенные симптомы COVID-19
- Повышенная температура
- Сухой кашель
- Повышенная усталость
- Боль в мышцах и суставах
- Боль в горле
- Диарея
- Конъюнктивит
- Головная боль
- Потеря вкуса или нюха
- Высыпания на коже или смена цвета кожи на пальцах рук или ног
Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация
- Затрудненное дыхание или отдышка
- Боль в груди
- Нарушение речи или двигательных функций
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Новогодний карантин: как будут проводить массовые празднования
В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий. Речь идет о культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных и других профессиональных тематических мероприятиях.
В то же время, если все участники и организаторы получили прививку против COVID-19 или имеют отрицательный результат тестирования или сертификат о выздоровлении, эта норма не применяется.
Однако существует разница в использовании документов о прививках для участия и проведения массовых мероприятий на разных уровнях эпидопасности.
Желтая зона
На "желтом" уровне разрешается использовать документ о получении одной дозы вакцины против COVID-19: "желтый" сертификат COVID или справку формы 063-О.
Красная зона
На "красном" уровне использовать документ об одной прививке для участия в массовых мероприятиях запрещено. Чтобы провести мероприятие, в таком случае необходимо, чтобы все 100% участников и организаторов прошли полный курс вакцинации или имели отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Важно добавить, что до 6 декабря на "желтом" уровне эпидопасности можно было проводить массовые мероприятия с участием невакцинированных участников или организаторов, однако с соблюдением ограничений. Новые нормы не предусматривают такую возможность.