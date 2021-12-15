Как защититься от COVID-19 на зимние праздники. Рассказываем о главных симптомах

В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий

Коронавирус не отступит на зимние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"

Совсем скоро мы будем встречать Новый 2022 год, поэтому впереди нас ждут праздничные развлечения и семейные встречи. Чтобы защитить своих близких, при появлении первых симптомов COVID-19 сразу нужно обратиться к врачу.

Подробнее об актуальных симптомах коронавируса – читайте далее в материале "Сегодня".

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Распространенные симптомы COVID-19

Повышенная температура

Сухой кашель

Повышенная усталость

Боль в мышцах и суставах

Боль в горле

Диарея

Конъюнктивит

Головная боль

Потеря вкуса или нюха

Высыпания на коже или смена цвета кожи на пальцах рук или ног

Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация

Затрудненное дыхание или отдышка

Боль в груди

Нарушение речи или двигательных функций

Новогодний карантин: как будут проводить массовые празднования

В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий. Речь идет о культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных и других профессиональных тематических мероприятиях.