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Как защититься от COVID-19 на зимние праздники. Рассказываем о главных симптомах

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 18:00
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В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий
Коронавирус не отступит на зимние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус не отступит на зимние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"

Совсем скоро мы будем встречать Новый 2022 год, поэтому впереди нас ждут праздничные развлечения и семейные встречи. Чтобы защитить своих близких, при появлении первых симптомов COVID-19 сразу нужно обратиться к врачу.

Подробнее об актуальных симптомах коронавируса – читайте далее в материале "Сегодня".

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Распространенные симптомы COVID-19

  • Повышенная температура
  • Сухой кашель
  • Повышенная усталость
  • Боль в мышцах и суставах
  • Боль в горле
  • Диарея
  • Конъюнктивит
  • Головная боль
  • Потеря вкуса или нюха
  • Высыпания на коже или смена цвета кожи на пальцах рук или ног

Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация

  • Затрудненное дыхание или отдышка
  • Боль в груди
  • Нарушение речи или двигательных функций

Новогодний карантин: как будут проводить массовые празднования

В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий. Речь идет о культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных и других профессиональных тематических мероприятиях.

В то же время, если все участники и организаторы получили прививку против COVID-19 или имеют отрицательный результат тестирования или сертификат о выздоровлении, эта норма не применяется.

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Однако существует разница в использовании документов о прививках для участия и проведения массовых мероприятий на разных уровнях эпидопасности.

Желтая зона

На "желтом" уровне разрешается использовать документ о получении одной дозы вакцины против COVID-19: "желтый" сертификат COVID или справку формы 063-О.

Красная зона

На "красном" уровне использовать документ об одной прививке для участия в массовых мероприятиях запрещено. Чтобы провести мероприятие, в таком случае необходимо, чтобы все 100% участников и организаторов прошли полный курс вакцинации или имели отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

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Важно добавить, что до 6 декабря на "желтом" уровне эпидопасности можно было проводить массовые мероприятия с участием невакцинированных участников или организаторов, однако с соблюдением ограничений. Новые нормы не предусматривают такую возможность.

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