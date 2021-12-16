В Україні ще кілька областей можуть вийти з "червоної" зони – список

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій готується до розгляду цього питання

З 6 грудня в Україні посилили карантин для невакцинованих / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні ще кілька регіонів можуть вийти з "червоної" карантинної зони. До списку потрапили Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 16 грудня.

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"Червона" зона може зменшитися

Як розповів Ляшко, у Київській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях покращилася ситуація з коронавірусом.

"Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій готується до розгляду цього питання та ухвалення відповідного рішення", – зазначив міністр.

Карантинні зони в Україні 16 грудня

"Червона"

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Жовта"

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м. Київ,

Вінницька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Чернігівська (області).

Статистика коронавірусу в Україні

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2089 людей, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.

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