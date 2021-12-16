В Україні ще кілька областей можуть вийти з "червоної" зони – список

Незабаром в Україні ще кілька регіонів можуть вийти з "червоної" карантинної зони. До списку потрапили Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 16 грудня.
"Червона" зона може зменшитися
Як розповів Ляшко, у Київській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях покращилася ситуація з коронавірусом.
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"Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій готується до розгляду цього питання та ухвалення відповідного рішення", – зазначив міністр.
Карантинні зони в Україні 16 грудня
"Червона"
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Жовта"
- м. Київ,
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Чернігівська (області).
Статистика коронавірусу в Україні
Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.
Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2089 людей, летальних випадків – 355, одужало – 25 499 осіб.
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