В Украине еще несколько областей могут выйти из красной зоны – список

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к рассмотрению этого вопроса

С 6 декабря в Украине ужесточили карантин для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной карантинной зоны. В список попали Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.

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Красная зона может уменьшиться

Как рассказал Ляшко, в Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях улучшилась ситуация с коронавирусом.

"Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к рассмотрению этого вопроса и принятию соответствующего решения", – отметил министр.

Карантинные зоны в Украине 16 декабря

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (области).

Желтая

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г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем в предыдущие сутки.

Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2089 человек, летальных исходов – 355, выздоровели – 25 499 человек.

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