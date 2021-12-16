Таблетки від COVID-19 скоро будуть в Україні – що про них відомо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував нові ліки

В Україну завезуть пігулки від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід". Контракт оформили на 300 тисяч курсів пігулок.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 16 грудня.

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Пігулки від коронавірусу будуть і в Україні

Як розповів Ляшко, використання ліків від коронавірусу дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів з груп ризику.

На початку листопада компанія Pfizer звітувала, що експериментальна пігулка знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Під час випробувань не зафіксували жодного летального випадку.

Препарати допоможуть ефективно лікувати вірус/Колаж: "Сьогодні"

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Таблетки від коронавірусу

Відразу кілька фармацевтичних компаній у світі випробовують перші ліки проти ковіду. Доступ до них українці матимуть вже наступного року, запевняє президент ГО "Український медичний клуб" Іван Сорока. Він пояснює вплив нових пігулок.

"Одні препарати не дозволять коронавірусу проникнути в організм людини, інші препарати та їх механізм у тому, що вони порушують реплікацію вірусу і не даватимуть передавати генетичну інформацію до клітин людини", – розповів заслужений працівник охорони здоров'я України Іван Сорока.

Що відомо про пігулки Pfizer?

Медпрепарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

Зазначається, що ліки, над якими працював Pfizer, є частиною класу препаратів, які називаються інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

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