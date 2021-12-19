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Коронавирус, итоги недели. "Омикрон" в Украине и третья доза вакцины

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
19 декабря, 09:39
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За неделю в Украине уменьшилась заболеваемость коронавирусом, но появился новый опасный штамм
За все время пандемии в Украине на коронавирус заболело – 3 608 151 человек
За все время пандемии в Украине на коронавирус заболело – 3 608 151 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили "Омикрон", а Минздрав расширил список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Статистика коронавируса

За все время пандемии в Украине заболел – 3 608 151 человек, а летальных исходов – 93 105. Выздоровели – 3 331 865 человек. Проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.

Вакцинация населения

В Украине на этой неделе начали делать третью прививку от коронавируса, но не всем.

Дополнительную дозу получили уже 92 человека.

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Третью дозу вакцины получают люди:

  • с ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 961 886 человек.

В общей сложности проведено 27 337 322 прививок.

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Бустерная доза в Украине

Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к бустерной дозе.

"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", – сказал Ляшко.

По словам министра, в последнее время еженедельно в Украине проводится более 1 млн прививок, и этот показатель держится на достаточно высоком уровне.

Ляшко призвал всех украинцев сделать прививку от коронавируса, при этом он привел следующие цифры: среди тех, кто в ноябре инфицировался коронавирусом, 85% были невакцинированы.

В больницах доля непривитых пациентов с COVID-19 составляла 95%.

Список профессий с обязательной вакцинацией

Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Кого добавили в список

В список добавили сотрудников заведений здравоохранения, органов местного самоуправления и коммунальных учреждений.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Омикрон" уже в Украине

Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта", а их в Украине сейчас более 97%, в одном образце удалось найти вирус с комбинацией мутаций как у "Омикрона". Позже по результатам полногеномного секвенирования подтвердили штамм "Омикрон".

"В Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Симптомы после заражения

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

Карантинные зоны

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Желтая

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

Таблетки от COVID-19

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид". Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Использование лекарства от коронавируса позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.

В начале ноября компания Pfizer отчитывалась, что экспериментальная таблетка снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Во время испытаний не зафиксировали ни одного летального случая.

Также Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По словам Комариды, "Молнупиравир" – это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Кто труднее переносит COVID-19

Люди, которые начинают паниковать, узнав диагноз, труднее переносят коронавирус. Медики вынуждены назначать успокаивающие препараты таким пациентам. Об этом сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.

Светлана Гук добавила, что излишнее волнение может привести к паническим атакам.

Гук добавила, что пациенты-пессимисты труднее переносят болезнь.

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