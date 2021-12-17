"Омикрон" у границ и бустерная доза: что происходит с COVID-ситуацией в Украине

В стране стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Все больше областей покидают красную зону карантина

Министр здравоохранения призвал всех украинцев пройти вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продлили адаптивный карантин и начали вакцинировать третьей дозой. За сутки дополнительную прививку от COVID-19 в стране получили 14 человек.

Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Новые случаи COVID-19

За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2 028 человек, а летальных случаев – 328. Кроме того, за сутки выздоровели 21 650 человек.

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Вакцинация в Украине

Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

За сутки в Украине 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.

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В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.

"Омикрон" уже у украинских границ

В Польше зафиксировали первый случай "Омикрона". Таким образом, новый штамм коронавируса стал ближе к Украине.

Санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового штамма в стране.

Как стало известно, 30-летняя пациентка сейчас находится в изоляторе и чувствует себя хорошо.

Симптомы "Омикрона"

Большинство симптомов "Омикрона" совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Профессор Тим Спектор сказал, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов – таких, как пропажа обоняния и вкуса.

"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", – заявил он.

Карантинные зоны

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (области).

Желтая

г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая.

Бустерная доза в Украине

Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к бустерной дозе.

"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", – сказал Ляшко.

По словам министра, в последнее время еженедельно в Украине проводится более 1 млн прививок, и этот показатель держится на достаточно высоком уровне.

Ляшко призвал всех украинцев сделать прививку от коронавируса, при этом он привел следующие цифры: среди тех, кто в ноябре инфицировался коронавирусом, 85% были невакцинированы.

В больницах доля непривитых пациентов с COVID-19 составляла 95%.

Таблетки от COVID-19

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием "Паксловид" . Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Использование лекарства от коронавируса позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска.

В начале ноября компания Pfizer отчитывалась, что экспериментальная таблетка снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Во время испытаний не зафиксировали ни одного летального случая.

Обязательная третья доза вакцины

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине третья прививка от коронавируса может стать обязательной. Окончательное решение примут примерно в январе 2022 года. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, дополнительная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух прививок. Это важно для людей с ослабленным иммунитетом.

Кто получит третью дозу вакцины

В первую очередь это будут люди с:

ВИЧ;

онкологией;

после трансплантации органов;

тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;

пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Чем отличается от бустерной?

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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