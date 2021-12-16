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В Украине могут сделать обязательной COVID-вакцинацию третьей дозой – Кузин

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 17:44
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В Украине все больше говорят о вакцинации третьей дозой – это будут делать прежде всего для того, чтобы укрепить иммунитет людей
В Украине растут темпы вакцинации населения
В Украине растут темпы вакцинации населения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине третья прививка от коронавируса может стать обязательной. Окончательное решение примут примерно в январе 2022 года.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире ТСН.

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По его словам, дополнительная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух прививок. Это важно для людей с ослабленным иммунитетом.

"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более 9–10 месяцев. Они уже имеют определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", - сказал Кузин.

В январе власти решат, будут ли продлевать срок действия сертификата о вакцинации. Сейчас они ждут рекомендации ЕС и Всемирной организации здравоохранения.

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Кто получит третью дозу вакцины

В первую очередь это будут люди с:

  • ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Чем отличается от бустерной?

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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