Таблетки от COVID-19 и третья доза вакцины: как Украина борется с эпидемией

Минздрав разрешил украинцам получать дополнительную дозу вакцины от коронавируса

Таблетки от коронавируса появятся в Украине уже в ближайшее время. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, регионы постепенно покидают красную зону карантина. В то же время, медики призывают вакцинироваться третьей дозой и обещают таблетки от COVID-19.

Новости "Сегодня" собрали самое главное о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Актуальная статистика

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы попали почти 3 тысячи человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

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Желтых зон становится больше. Фото: Коллаж "Сегодня"

Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Также в двух областях улучшился показатель коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Однако они пока остаются в красной зоне.

Красная

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Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (область).

Оранжевая

Закарпатская,

Одесская (область).

Желтая

г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская (область).

Одесская область может вернуться в красную зону

Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время в регионе следят за динамикой распространения COVID-19.

Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений на COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.

Вакцинация в Украине

142 921 человек вакцинированы против COVID-19 за прошлые сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут люди с:

ВИЧ;

онкологией;

после трансплантации органов;

тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;

пациенты с рядом других иммунно-дефицитных состояний.

Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. В свою очередь доктор даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

И в ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

Таблетки от коронавируса

Сразу несколько фармацевтических компаний в мире сейчас испытывают первые лекарства против ковида. Доступ к ним украинцы получат уже в следующем году, уверяет президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока. Объясняет действие новых таблеток.

"Одни препараты не позволят коронавирусу проникнуть в организм человека, другие препараты и их механизм в том, что они нарушают репликацию вируса и они не будут позволять передавать генетическую информацию в клетки человека", – рассказал президент ОО "Украинский медицинский клуб", заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

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