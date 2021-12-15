Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Таблетки от COVID-19 и третья доза вакцины: как Украина борется с эпидемией

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 09:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Минздрав разрешил украинцам получать дополнительную дозу вакцины от коронавируса
Таблетки от коронавируса появятся в Украине уже в ближайшее время.
Таблетки от коронавируса появятся в Украине уже в ближайшее время. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, регионы постепенно покидают красную зону карантина. В то же время, медики призывают вакцинироваться третьей дозой и обещают таблетки от COVID-19.

Новости "Сегодня" собрали самое главное о ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Актуальная статистика

За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы попали почти 3 тысячи человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1247;
  • Винницкая область – 353;
  • Волынская область – 402;
  • Днепропетровская область – 267;
  • Донецкая область – 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область – 315;
  • Запорожская область – 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 273;
  • Николаевская область – 328;
  • Одесская область – 364;
  • Полтавская область – 568;
  • Ровенская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область – 346;
  • Херсонская область – 155;
  • Хмельницкая область – 360;
  • Черкасская область – 394;
  • Черновицкая область – 104;
  • Черниговская область – 121.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Карантинные зоны в Украине 15 декабря

Реклама

Желтых зон становится больше. Фото: Коллаж "Сегодня"

Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Также в двух областях улучшился показатель коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Однако они пока остаются в красной зоне.

Красная

Реклама
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская (область).

Оранжевая

  • Закарпатская,
  • Одесская (область).

Желтая

  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (область).

Одесская область может вернуться в красную зону

Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время в регионе следят за динамикой распространения COVID-19.

Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений на COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.

Вакцинация в Украине

142 921 человек вакцинированы против COVID-19 за прошлые сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.

Третья доза COVID-вакцины

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.

Кто получит дополнительную дозу

В первую очередь это будут люди с:

  • ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунно-дефицитных состояний.

Как получить дополнительную дозу

Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. В свою очередь доктор даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

И в ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.

Таблетки от коронавируса

Сразу несколько фармацевтических компаний в мире сейчас испытывают первые лекарства против ковида. Доступ к ним украинцы получат уже в следующем году, уверяет президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока. Объясняет действие новых таблеток.

"Одни препараты не позволят коронавирусу проникнуть в организм человека, другие препараты и их механизм в том, что они нарушают репликацию вируса и они не будут позволять передавать генетическую информацию в клетки человека", – рассказал президент ОО "Украинский медицинский клуб", заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

Ранее мы писали:

  • Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса.
  • В Одесской области умерла беременная. Она заболела коронавирусом и при первых симптомах обратилась к медикам, однако спасти ее не удалось.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять