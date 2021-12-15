Таблетки от COVID-19 и третья доза вакцины: как Украина борется с эпидемией

В Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, регионы постепенно покидают красную зону карантина. В то же время, медики призывают вакцинироваться третьей дозой и обещают таблетки от COVID-19.
Новости "Сегодня" собрали самое главное о ситуации с коронавирусом в Украине.
Актуальная статистика
За прошедшие сутки, 14 декабря, в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы попали почти 3 тысячи человек.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1247;
- Винницкая область – 353;
- Волынская область – 402;
- Днепропетровская область – 267;
- Донецкая область – 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область – 315;
- Запорожская область – 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 273;
- Николаевская область – 328;
- Одесская область – 364;
- Полтавская область – 568;
- Ровенская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область – 346;
- Херсонская область – 155;
- Хмельницкая область – 360;
- Черкасская область – 394;
- Черновицкая область – 104;
- Черниговская область – 121.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Карантинные зоны в Украине 15 декабря
Желтых зон становится больше. Фото: Коллаж "Сегодня"
Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Также в двух областях улучшился показатель коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Однако они пока остаются в красной зоне.
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (область).
Оранжевая
- Закарпатская,
- Одесская (область).
Желтая
- г. Киев,
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская (область).
Одесская область может вернуться в красную зону
Регион снова может перейти в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. В настоящее время в регионе следят за динамикой распространения COVID-19.
Как отметил главный санитарный доктор Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество заражений на COVID-19. В Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных заведениях.
Вакцинация в Украине
142 921 человек вакцинированы против COVID-19 за прошлые сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.
Третья доза COVID-вакцины
Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания.
Кто получит дополнительную дозу
В первую очередь это будут люди с:
- ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- тех, кто проходит иммунно-супросивную или иммунно-моделирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунно-дефицитных состояний.
Как получить дополнительную дозу
Для этого необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу. В свою очередь доктор даст направление произвольной формы на прививку той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.
И в ближайшем пункте вакцинации человек сможет получить дополнительную дозу.
Таблетки от коронавируса
Сразу несколько фармацевтических компаний в мире сейчас испытывают первые лекарства против ковида. Доступ к ним украинцы получат уже в следующем году, уверяет президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока. Объясняет действие новых таблеток.
"Одни препараты не позволят коронавирусу проникнуть в организм человека, другие препараты и их механизм в том, что они нарушают репликацию вируса и они не будут позволять передавать генетическую информацию в клетки человека", – рассказал президент ОО "Украинский медицинский клуб", заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.
Ранее мы писали:
- Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу вакцины от коронавируса.
- В Одесской области умерла беременная. Она заболела коронавирусом и при первых симптомах обратилась к медикам, однако спасти ее не удалось.