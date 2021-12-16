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В Україні можуть зробити обов'язковою COVID-вакцинацію третьою дозою – Кузін

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 17:44
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В Україні все більше говорять про вакцинацію третьою дозою – це робитимуть насамперед для того, щоб зміцнити імунітет людей
В Україні зростають темпи вакцинації населення
В Україні зростають темпи вакцинації населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні третє щеплення від коронавірусу може стати обов'язковим. Остаточне рішення ухвалять приблизно у січні 2022 року.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі ТСН.

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За його словами, додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох щеплень. Це важливо для людей із ослабленим імунітетом.

"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно — понад 9 – 10 місяців. Вони вже мають певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", – сказав Кузін.

У січні влада вирішить, чи продовжуватимуть строк дії сертифікату про вакцинацію. Нині вона чекає на рекомендації ЄС та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Хто отримає третю дозу вакцини

Насамперед це будуть люди з:

  • ВІЛ;
  • онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • ті, хто проходить імунно-супитувальну або імунно-моделювальну терапію;
  • пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Чим відрізняється від бустерної?

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.

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