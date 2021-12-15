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Не тільки Європа. Українців пускатимуть із COVID-сертифікатом у понад 80 країн

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 11:33
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Україна незабаром приєднається до Глобальної мережі COVID-документів, що розширить можливості для туризму
Зараз український сертифікат про вакцинацію визнають 52 країни світу.
Зараз український сертифікат про вакцинацію визнають 52 країни світу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром з українським документом про вакцинацію в "Дії" можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до Глобальної мережі COVID-сертифікатів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу.

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За її словами, учасники Глобальної мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону.

"Для вакцинованих українців це означає одне — вільні та зручні подорожі до більшої кількості країн світу без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, коли таке дозволяє епідемічна ситуація", – пояснила чиновниця.

Куди зараз можна поїхати з сертифікатом в "Дії"

На сьогодні такий доступ для українців відкритий у 52 країни, які визнають наші COVID-сертифікати.

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Серед них не лише близькі для нас країни Європи, такі як Німеччина, Австрія, Іспанія, Франція чи Португалія, але й держави Азії.

Приміром нещодавно влада Сінгапуру вирішила приймати українців із COVID-сертифікатом. Слідом за ним відкриється й Таїланд.

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