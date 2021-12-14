Зелені зони для "Дії": куди та за якими правилами пускають українців

Практично у всі країни світу можна поїхати за наявності вакцинації від коронавірусу двома дозами

Умови в'їзду до країн постійно оновлюються. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пандемія коронавірусу внесла багато обмежень у світовий туризм. Правила в'їзду часто змінюються, залежно від ситуації із захворюваністю. Проте напередодні новорічних свят багато хто шукає можливість змінити ситуацію хоча б на кілька днів.

Сайт "Сьогодні" зібрав актуальні умови в'їзду до найпопулярніших країн серед українців.

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Європа

Під час піку захворюваності на коронавірус у листопаді виключили із "зеленого списку" ЄС – нашу країну визнали потенційно небезпечною для зараження небезпечним вірусом. Проте кожна європейська країна має право самостійно обирати, закривати кордони для українців чи ні. Тому в багато країн можна поїхати із сертифікатом про вакцинацію або ПЛР-тестом.

Австрія

З 22 листопада країна повністю закрилася для туристів, однак із 11 грудня ці обмеження зняли. Тепер у країну можна поїхати за умови наявності сертифіката про вакцинацію або одужання. Країна приймає сертифікати у "Дії".

Якщо ви поїдете в країну за негативним ПЛР-тестом, будете змушені пройти 10-денний карантин. При цьому підлітки віком від 12 до 18 років під час в'їзду до країни мають здати ПЛР-тест. Проте вони повинні проходити карантин.

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Бельгія

Подорожі з України до Бельгії дозволені незалежно від мети поїздки лише за наявності сертифікату, який визнано країнами ЄС та Шенгенської Угоди, про повний курс вакцинації від COVID-19.

У разі відсутності сертифіката про повну вакцинацію слід мати негативний ПЛР-тест (зроблений не більше ніж за 72 години на момент перетину бельгійського кордону) та сертифікат про важливість поїздки, виданий дипломатичним або консульським закладом Бельгії.

Польща

З 15 грудня 2021 року потрібно буде здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше, ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані також підлягають обов'язковому здаванню тесту.

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Чехія

В'їзд до Чехії дозволено лише щепленим двома дозами вакцини громадянам України будь-якого з дозволених в ЄС препаратів:

AstraZeneca (Vaxzevria);

Moderna (Spikevax);

Pfizer BioNTech (Comirnaty);

Johnson&Johnson (Janssen);

Covishield.

При цьому після вакцинації другою дозою має пройти щонайменше 14 днів.

Іспанія

З 22 листопада для в'їзду на територію Іспанії потрібен сертифікат про повну вакцинацію або одужання. Також у країну пустять за наявності негативного ПЛР-тесту. У той же час дітям до 12 років не потрібно нічого з перерахованого вище.

Приймаються вакцини, які схвалені:

Всесвітньою організацією охорони здоров'я ( Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm ),

), або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше.

Німеччина

Перетин кордону дозволено лише вакцинованим мандрівникам. Також необхідно оформити поліс медичного страхування на весь час перебування у країні. Інші можуть в'їхати лише у разі невідкладної потреби, за наявності негативного тесту.

Перед поїздкою до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті. Ця вимога стосується всіх мандрівників: дорослих та дітей будь-якого віку. Після заповнення анкети система видасть PDF-файл. Його потрібно роздрукувати чи зберегти на мобільний телефон. Цей файл можуть попросити показати перед вильотом літака до Німеччини або під час паспортного контролю прильоту до Німеччини.

Італія

У країну можуть потрапити як вакциновані українці, так і ті, хто не має щеплення. Для в'їзду з вакцинацією потрібні:

заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form;

сертифікат про проходження повного циклу вакцинації вакциною, визнаною ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), або відповідний "зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка, що підтверджує повний курс вакцинації. Італія визнає COVID-сертифікати у додатку "Дія";

довідка про негативний результат молекулярного (ПЛР) або експрес-тесту на COVID не більше ніж за 72 години до в'їзду.

За відсутності вакцинації необхідно:

заповнити онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

надати довідку про негативний результат молекулярного (ПЛР) або експрес-тестування на COVID не більше ніж за 72 години до в'їзду;

пройти самоізоляцію протягом 5 днів, інформуючи місцеві органи охорони здоров'я;

пройти повторне тестування після завершення самоізоляції.

Угорщина

Станом на 14 грудня громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Винятком є лише авіаційний транспорт – там попросять сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест.

Грузія

Для щеплених – повний курс вакцинації будь-якою вакциною. Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест і на третій день перебування обов'язково зробити ще один ПЛР-тест власним коштом.

Необхідно їхати з роздрукованою довідкою, оскільки що у додатку "Дія" сертифікат не зчитується.

При поїздці наземним або морським транспортом, крім вакцинації, потрібен також ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до поїздки: туриста звільняють від тестування на 3-й день.

На дітей віком до 10 років вимоги здати ПЛР-тест не поширюються.

Інші популярні країни

Єгипет

В'їзд громадянам України дозволено. Режим в'їзду – візовий (можливе придбання туристичної візи вартістю 25 доларів після прибуття).

Можна в'їхати в країну як за сертифікатом вакцинації, так і негативним ПЛР-тестом. При цьому важливо пам'ятати, що країна не визнає сертифікатів у "Дія", потрібно мати при собі роздруковану версію.

Громадянам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба і не матимуть при собі згаданого сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття до цих чотирьох аеропортів. Вартість ПЛР-тесту складатиме 30 доларів.

Туреччина

До кінця 2021 року для в'їзду до Туреччини діють такі правила в'їзду: негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години, або негативний результат експрес-тесту на антиген за 48 годин до в'їзду.

Тест можна не здавати дітям до 12 років та вакцинованим (Туреччина приймає всі вакцини, що використовуються в Україні). Також можна надати довідку про одужання від COVID за останні 6 місяців.

Потрібна страховка, що покриває лікування COVID. Також – заповнення електронної форми – її треба заповнити за 72 години до прибуття. На її основі автоматично генерується код HES. Анкету треба роздрукувати або зберегти на смартфон, пред'явити під час посадки на рейс, інакше пасажири до польоту не допускаються.

ОАЕ

Усі пасажири, що подорожують до Дубаї, повинні надати під час реєстрації на рейс до аеропорту відправлення:

Поліс міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних із лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

Заповнений англійською та обов'язково роздрукований Сертифікат (SCR), що підтверджує негативні результати тесту на COVID-19.

Шрі Ланка

Всім туристам необхідно мати:

ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту англійською мовою; оригінал сертифіката про вакцинацію та його офіційний переклад на англійську мову (повністю вакцинованим туристам та не повністю вакцинованим туристам); заповнену декларацію здоров'я (заповнюється у літаку).

Повністю вакциновані туристи позбавляються необхідності робити повторний ПЛР-тест по прильоту.

Неповністю вакциновані туристи (ті, що прибувають на Шрі-Ланку менше ніж через два тижні після отримання останньої дози вакцини), будуть отруєні на самоізоляцію. Після цього їм видадуть документ, який дозволить подорожувати країною.

Повну інформацію по всіх країнах дивіться на сайті МЗС України.

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