ЄС оновив "зелений список" країн: чи повернулася туди Україна

Європейський Союз 18 листопада оновив список "зелених" країн. Але України у цьому списку немає.
Про це йдеться на на сайті Ради ЄС.
Як відомо, список ЄС переглядають кожні два тижні, щоб оновлювати залежно від обставин. Україну виключили із переліку безпечних країн 9 листопада.
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Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.
Актуальні умови в'їзду до країн Європи для українців
Заборонено
- Білорусь,
- Болгарія,
- Мальта,
- Сан-Маріно.
Вакцинація
- Естонія,
- Латвія,
- Литва,
- Данія,
- Німеччина,
- Чехія,
- Словаччина,
- Бельгія,
- Франція,
- Іспанія
Вакцинація + тест або сертифікат про одужання
- Ісландія
Вакцинація чи тест
- Португалія,
- Словенія,
- Сербія,
- Чорногорія,
- Швеція.
Вакцинація або тест + самоізоляція
- Норвегія
- Фінляндія,
Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція
- Австрія,
- Румунія,
- Польща
Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест
- Швейцарія,
- Ліхтенштейн,
- Хорватія,
- Боснія і Герцеговина,
- Молдова,
- Албанія,
- Північна Македонія,
- Туреччина.
Вакцинація + тест чи тест + самоізоляція
- Велика Британія
- Італія.
Тест по приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест
- Греція
Вакцинація або ПЛР-тест
- Угорщина
Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття
- Грузія,
- Кіпр.
Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест
- Ірландія.
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