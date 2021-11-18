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ЄС оновив "зелений список" країн: чи повернулася туди Україна

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 листопада, 13:51
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Україну виключили із "зеленого списку" 9 листопада через погіршення ситуації з коронавірусом
Євросоюз оновив список "зелених країн", але Україну до нього не додав.
Євросоюз оновив список "зелених країн", але Україну до нього не додав. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз 18 листопада оновив список "зелених" країн. Але України у цьому списку немає.

Про це йдеться на на сайті Ради ЄС.

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Як відомо, список ЄС переглядають кожні два тижні, щоб оновлювати залежно від обставин. Україну виключили із переліку безпечних країн 9 листопада.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

Актуальні умови в'їзду до країн Європи для українців

Заборонено

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  • Білорусь,
  • Болгарія,
  • Мальта,
  • Сан-Маріно.

Вакцинація

  • Естонія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Данія,
  • Німеччина,
  • Чехія,
  • Словаччина,
  • Бельгія,
  • Франція,
  • Іспанія

Вакцинація + тест або сертифікат про одужання

  • Ісландія

Вакцинація чи тест

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  • Португалія,
  • Словенія,
  • Сербія,
  • Чорногорія,
  • Швеція.

Вакцинація або тест + самоізоляція

  • Норвегія
  • Фінляндія,

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція

  • Австрія,
  • Румунія,
  • Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

  • Швейцарія,
  • Ліхтенштейн,
  • Хорватія,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Молдова,
  • Албанія,
  • Північна Македонія,
  • Туреччина.

Вакцинація + тест чи тест + самоізоляція

  • Велика Британія
  • Італія.

Тест по приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест

  • Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

  • Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

  • Грузія,
  • Кіпр.

Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест

  • Ірландія.

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