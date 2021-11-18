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ЕС обновил "зеленый список" стран: вернулась ли туда Украина

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 13:51
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Украину исключили из "зеленого списка" 9 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Евросоюз обновил список "зеленых стран", но Украину в него не добавил.
Евросоюз обновил список "зеленых стран", но Украину в него не добавил. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский союз 18 ноября обновил список "зеленых" стран. Но Украины в этом списке нет.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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Как известно, список ЕС пересматривают каждые две недели, чтобы обновлять в зависимости от обстоятельств. Украину исключили из перечня безопасных стран 9 ноября.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу следует проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

Актуальные условия въезда в страны Европы для украинцев

Запрещено

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  • Беларусь,
  • Болгария,
  • Мальта,
  • Сан-Марино.

Вакцинация

  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Дания,
  • Германия,
  • Чехия,
  • Словакия,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Испания.

Вакцинация + тест или сертификат о выздоровлении

  • Исландия

Вакцинация или тест

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  • Португалия,
  • Словения,
  • Сербия,
  • Черногория,
  • Швеция.

Вакцинация или тест + самоизоляция

  • Норвегия
  • Финляндия,

Вакцинация или сертификат об выздоровлении, или тест + самоизоляция

  • Австрия,
  • Румыния,
  • Польша

Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или тест

  • Швейцария,
  • Лихтенштейн,
  • Хорватия,
  • Босния и Герцеговина,
  • Молдова,
  • Албания,
  • Северная Македония,
  • Турция.

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция

  • Великобритания
  • Италия.

Тест по приезду + или вакцинация, или сертификат об выздоровлении, или тест

  • Греция

Вакцинация или ПЦР-тест

  • Венгрия

Вакцинация или ПЦР-тест + тест по прибытии

  • Грузия,
  • Кипр.

Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или ПЦР-тест

  • Ирландия.

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