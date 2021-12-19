Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Резкий спад! За сутки в Украине было обнаружено почти 4 тыс. случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
19 декабря, 08:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в Украине заболел – 3 608 151 человек, а летальных исходов – 93 105
В Украине зафиксирован новый штамм COVID-19
В Украине зафиксирован новый штамм COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 18 декабря в Украине зафиксировано 3602 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 49).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 2129 человек, также зафиксировали 176 летальных исходов. Выздоровели 6866 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 331 865 человек. Проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 374;
  • Винницкая область – 145;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 236;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 191;
  • Закарпатская область – 115;
  • Запорожская область – 165;
  • Ивано-Франковская область – 134;
  • Киевская область – 274;
  • Кировоградская область – 99;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 221;
  • Николаевская область – 105;
  • Одесская область – 163;
  • Полтавская область – 139;
  • Ровенская область – 119;
  • Сумская область – 114;
  • Тернопольская область – 160;
  • Харьковская область – 92;
  • Херсонская область – 26;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 93;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! В Киеве возле метро заметили огромные танки

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

50 732

заболело за неделю в Украине

-19%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять