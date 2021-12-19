Станет ли третья доза вакцины от COVID-19 обязательной? В Минздраве ответили

Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе.
Об этом в эфире "1+1" сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В Украине третья доза сейчас разрешена только для определенных групп людей.
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"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации. – Ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — рассказал Кузин.
Кто получает третью дозу вакцины
В первую очередь это люди:
- с ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
Санврач добавил, что бустерная или же третья доза COVID-вакцины усиливают сформировавшийся иммунитет.
"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более девяти-десяти месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", — сказал Кузин.
Чем отличается третья доза от бустерной?
Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.
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