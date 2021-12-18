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"Омикрон" у границ Украины. Как быстро могут появиться симптомы после заражения

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 08:57
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Штамм "Омикрон" на ранней стадии болезни передается гораздо быстрее других вариантов коронавируса
Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней
Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Штамм "Омикрон", впервые зарегистрированный в ЮАР 24 ноября, быстро распространяется по всему миру. ВОЗ говорит, что он может оказаться очень опасным для людей.

Об этом пишет пишет The Mirror.

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Симптомы вируса

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Напомним, что большинство симптомов "Омикрона" совпадают с симптомами обычной простуды.

Профессор Тим Спектор сказал, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов – таких как пропажа обоняния и вкуса.

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"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", – заявил он.

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

Скорость передачи "Омикрона"

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

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Коронавирус в Украине

За сутки 17 декабря в Украине обнаружили 7 503 новых подтвержденных случая COVID-19 (из них детей – 674, медработников – 154).

За прошлые сутки госпитализировали 2 018 человек, а летальных исходов – 288. Кроме того, выздоровели 18 534 человека.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 324 999 человек.

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