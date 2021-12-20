Как не заболеть COVID-19 во время зимних праздников. Советы Минздрава

Всегда используйте средства индивидуальной защиты

На Новый год нужно быть осторожными. Фото: коллаж "Сегодня"

Чтобы не заболеть коронавирус на новогодние праздники, украинцам стоит придерживаться нескольких рекомендаций Минздрава. В первую очередь, советуют пройти полный курс вакцинации.

Подробнее о том, как не заразиться COVID-19 во время зимних праздников, – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Вакцинируйтесь

В первую очередь, в Минздраве рекомендуют пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Вы сможете получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход. Особенно это касается людей 60+ и тех, у кого есть хронические заболевания.

Используйте средства индивидуальной защиты

Носите защитную маску

Придерживайтесь физической дистанции

Проветривайте помещение, в котором находитесь

Избегайте закрытых пространств, тесных помещений и мест, где большое скопление людей

Дезинфицируйте и чаще мойте руки

Прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой во время кашля и чихания

Встречайтесь на свежем воздухе

Проводите больше времени и личные встречи на свежем воздухе. В закрытых помещениях есть большая угроза распространения коронавируса.

Отложите путешествия

Минздрав рекомендует отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса в случае, если:

Реклама

вы чувствуете слабость

не прошли полный курс вакцинации

относитесь к группе риска тяжелого течения COVID-19, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями

не имеете данных о перенесенной коронавирусной болезни

Доверяйте только надежным источникам

Минздрав призывает получать информацию с надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение, и дезинформация, создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Придерживайтесь всех рекомендаций во время праздников. Фото: Информатор

Реклама

Распространенные симптомы COVID-19

Повышенная температура

Сухой кашель

Повышенная усталость

Боль в мышцах и суставах

Боль в горле

Диарея

Конъюнктивит

Головная боль

Потеря вкуса или нюха

Высыпания на коже или смена цвета кожи на пальцах рук или ног

Симптомы, при которых может понадобиться госпитализация

Затрудненное дыхание или отдышка

Боль в груди

Нарушение речи или двигательных функций

Ранее мы писали: