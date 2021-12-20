Какие области скоро покинут красную зону? Ляшко ответил

Скоро 6 регионов Украины могут выйти из красной зоны карантина. Ситуация с COVID-показателями в областях улучшилась.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
Ляшко заявил, что по состоянию на сейчас, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности.
Далее по теме
"Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из "красного" уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил он.
По состоянию на 20 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в "желтой" зоне.
Кто сейчас находится в красной зоне:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Вакцинация от коронавируса
За 19 декабря в Украине 36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека.
В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.
Ранее мы писали:
- Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 2 тыс. новых случаев.
- В Украине уменьшилась заболеваемость на ковид, но также появился новый опасный штамм "Омикрон".