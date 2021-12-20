Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини України

Які області незабаром покинуть "червону зону"? Ляшко відповів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 11:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами міністра охорони здоров'я, в Україні епідситуація набагато краща, ніж у європейських країнах
Дві області не виконують вимоги для виходу з "червоної" зони
Дві області не виконують вимоги для виходу з "червоної" зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром 6 регіонів України можуть вийти із "червоної зони" карантину. Ситуація з COVID-показниками в областях покращилася.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

Реклама

Ляшко заявив, що на сьогодні, тільки 2 з 25 регіонів України не виконують умови виходу з "червоного" рівня епіднебезпеки.

"Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із "червоного" рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій", – заявив він.

Станом на 20 грудня 8 областей України перебувають у "червоній", решта 17 регіонів – у "жовтій" зоні.

Реклама

Хто зараз знаходиться в "червоній зоні":

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (область).

Вакцинація від коронавірусу

За 19 грудня в Україні 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 особи.

Реклама

Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

47 522

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти