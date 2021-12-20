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Коли в Україні розпочнеться бустерна вакцинація? У МОЗ відповіли

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 13:59
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Українці очікують, коли в країні почнуть вводити бустерну дозу щеплення від ковіду – влада прокоментувала
В Україні продовжується вакцинація від коронавірусу
В Україні продовжується вакцинація від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою не починатимуть. Українська влада розгляне це питання вже у січні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба "Урядового порталу".

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки що рішень про бустерну вакцинацію немає, це питання тільки планують розглянути.

"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", – додав він.

Що в Україні говорять про бустерну вакцинацію?

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити бустерну дозу щеплення від коронавірусної хвороби українцям поки що рано. Бустерну вакцинацію розпочнуть, коли хоча б половина українців буде щеплена двома дозами.

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Попередньо це відбудеться навесні 2022 року. Однак підійдуть не всі вакцини – препарат проти коронавірусу CoronaVac не передбачає бустерне щеплення .

Бустерна доза – це третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж за три місяці після вакцинації. А бустерну – за шість місяців.

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