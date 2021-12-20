Когда в Украине начнется бустерная вакцинация? В Минздраве ответили

Украинцы ожидают, когда в стране начнут вводить бустерную дозу прививки от ковида – власти прокомментировали

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году вакцинацию от коронавируса бустерной дозой начинать уже не будут. Украинские власти рассмотрят этот вопрос уже в январе 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Правительственного портала".

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока решений о бустерной вакцинации нет, этот вопрос только планируют рассмотреть.

"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", – добавил он.

Что в Украине говорят о бустерной вакцинации?

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить бустерную дозу прививки от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Бустерную вакцинацию начнут, когда хотя бы половина украинцев будет привита двумя дозами.

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Предварительно, это произойдет весной 2022 года. Однако подойдут не все вакцины – препарат против коронавируса CoronaVac не предусматривает бустерную прививку.

Бустерная доза – это третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее, чем через три месяца после вакцинации. А бустерную – через шесть месяцев.