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Передумали? В Украине назвали новую дату начала бустерной вакцинации

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 19:24
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Власти надеются, что темпы вакцинации увеличатся
Бустерная вакцина будет доступна в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Бустерная вакцина будет доступна в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Бустерная вакцина против коронавируса станет доступной в Украине весной 2022 года. До этого сообщали, что она появится в январе-феврале следующего года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф".

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Как рассказал Тимошенко, Минздрав пока не определился с конкретной датой начала этапа вакцинации дополнительными дозами. Но это будет весной следующего года.

"Конкретные данные уже будут сообщать Министерство здравоохранения и министр", — заявил замглавы Офиса.

Кроме того, Тимошенко надеется, что темпы вакцинации увеличатся.

"Именно поэтому такие ограничения и вводятся. И это не только для увеличения темпов вакцинации. В первую очередь, для защиты самого населения от коронавируса", — добавил он.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

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В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

  • с ослабленным иммунитетом;
  • онкозаболеваниями;
  • пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
  • пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

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