В Україні не працюватимуть пункти вакцинації від COVID-19: коли та в чому причина

Зазначимо, що в Україні дуже знизилися темпи вакцинації від коронавірусу серед населення

Центри та пункти вакцинації проти COVID-19 не працюватимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 1 та 2 січня 2022 року не працюватимуть центри та пункти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу, передає "Укрінформ".

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Вона додала, що зараз у країні створено понад 1400 мобільних бригад, понад 3 тис. пунктів щеплень та ще понад 500 центрів вакцинації від COVID-19.

"Інформую, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua або через контакт центр МОЗ 0 800 60 20 19", – сказала заступник міністра охорони здоров'я.

Вакцинація населення

За добу 21 грудня в Україні вакциновано 119 129 людей проти коронавірусу.

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Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей.

Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

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Українці не хочуть вакцинуватись?

За минулий тиждень вакциновано лише 784 тис. українців. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він сказав, що у листопаді за добу щеплення від коронавірусу робили понад 300 тис. людей, а зараз за добу зробити щеплення можуть лише 36 тис. людей.

В Україні вакцинували менше ніж 50% дорослого населення. За даними Радуцького, серед групи людей, старших за 60 років, особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою – 33%.

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