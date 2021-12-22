Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні не працюватимуть пункти вакцинації від COVID-19: коли та в чому причина

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 13:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зазначимо, що в Україні дуже знизилися темпи вакцинації від коронавірусу серед населення
Центри та пункти вакцинації проти COVID-19 не працюватимуть
Центри та пункти вакцинації проти COVID-19 не працюватимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 1 та 2 січня 2022 року не працюватимуть центри та пункти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу, передає "Укрінформ".

Реклама

Вона додала, що зараз у країні створено понад 1400 мобільних бригад, понад 3 тис. пунктів щеплень та ще понад 500 центрів вакцинації від COVID-19.

"Інформую, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua або через контакт центр МОЗ 0 800 60 20 19", – сказала заступник міністра охорони здоров'я.

Вакцинація населення

За добу 21 грудня в Україні вакциновано 119 129 людей проти коронавірусу.

Реклама

Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей.

Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

Реклама

Українці не хочуть вакцинуватись?

За минулий тиждень вакциновано лише 784 тис. українців. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він сказав, що у листопаді за добу щеплення від коронавірусу робили понад 300 тис. людей, а зараз за добу зробити щеплення можуть лише 36 тис. людей.

В Україні вакцинували менше ніж 50% дорослого населення. За даними Радуцького, серед групи людей, старших за 60 років, особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою – 33%.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

44 522

захворіло за тиждень в Україні

-24%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.26

Російський рубль (₽)

0.3687

Євро (€)

30.79

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти