Небезпечніший за "Омікрон"? Ми дізналися у вчених про новий смертоносний варіант штаму "Дельта"

Нещодавно стало відомо, що нову варіацію "Дельти" виявили у шести областях України

Нещодавні дослідження підтвердили наявність нового варіанта штаму "Дельта" в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські вчені розповіли нам подробиці про новий варіант "Дельта"-штаму AY.122, який вже виявлено у нас у країні.

Нещодавно до Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (ІМБіГ) надійшло понад 70 зразків, які були взяті у хворих у 9 регіонах. Було виявлено новий варіант штаму "Дельта", який активно розповсюджується в Росії.

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Про нього також відомо, що від інших варіантів він відрізняється:

важким перебігом хвороби,

швидкістю інфікування,

високою смертністю.

Подробиці дослідження

"Центр громадського здоров'я МОЗ надав нашим ученим 75 зразків. 39 з них – з Одеського регіону", – повідомили прес-секретар ІМБіг Олена Зварич.

На наше запитання, чому з Одеського регіону виявилося так багато зразків з AY.122, в ІМБІГ нам відповіли так:

"Можна припустити, що у хворих на Одещині була нестандартна клінічна картина захворювання. Іншими словами, клініка викликала занепокоєння у лікарів, тому зразки були відправлені на дослідження. До цього можна додати, що Одеса – південні ворота країни, тут дуже багато приїжджих, тому іде інтенсивний "обмін вірусами". Не дивно, що у зразках саме з цього регіону наші вчені виявили цілий букет різних варіантів "Дельта" штаму – 10".

Вперше в Україні

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики, які протягом року регулярно проводять секвенування (виявлення штамів) COVID, досі не виявляли цього варіанта "Дельта" в Україні.

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У жовтні-листопаді наші вчені детектували 11 різних варіантів "Дельта", але цього не було.

"Це новий для нашої країни варіант штаму. До нас він прийшов, швидше за все, з Росії, хоча вперше був зафіксований у Європі. Втім, у європейських країнах цей варіант штаму Delta не виявив себе так агресивно, як у Росії та Казахстані", – уточнили в ІМБіГу.

Де виявили нову "Дельту"

Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:

Дніпра,

Сум,

Полтави,

Ніколаєва,

Житомира,

Одеса.

Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема варіанта AY.122.

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