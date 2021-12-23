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Новий смертоносний варіант штаму "Дельта" виявили у шести областях України – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 19:13
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Цей варіант "Дельти" характеризують високою швидкістю інфікування і високою смертністю
Новий вид штаму "Дельта" потрапив до України.
Новий вид штаму "Дельта" потрапив до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив до країни з території Російської Федерації.

Про це повідомили у Facebook Інституту молекулярної біології і генетики.

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Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один з них виявився новий.

Як проводилося дослідження

Для цього надали 74 зразки, узятих у пацієнтів з 9 регіонів в період з 18 листопада по 1 грудня. Встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта".

"Вчені ІМБГ зафіксували 12 різних варіантів штаму "Дельта", проте їхній спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який активно поширюється в Росії", – йдеться в дописі.

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Чим небезпечна варіація AY.122

Головні характеристики нового варіанту "Дельти":

  • важкий перебіг хвороби,
  • висока швидкість інфікування,
  • висока смертність.

Де виявили нову "Дельту"

Варіант AY.122 знайшли у зразках з таких міст:

  • Дніпра,
  • Сум,
  • Полтави,
  • Миколаєва,
  • Житомира,
  • Одеси.

Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема, варіанту AY.122.

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Водночас вчені відзвітували, що серед нових зразків штам "Омікрон" не виявили.

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